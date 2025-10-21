Pagelle Union SG Inter i TOP e FLOP della sfida di Champions League

Pagelle Union SG Inter: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Champions League. Le valutazioni del match del Lotto Park L’Inter è scesa in campo questa sera, al Lotto Park di Bruxelles per affrontare l’Union Saint-Gilloise nella terza giornata della Champions League 20252026. Una trasferta delicata per la squadra guidata da Cristian Chivu, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Union SG Inter, i TOP e FLOP della sfida di Champions League

Approfondisci con queste news

Youth League, pagelle Union SG-Inter: Bovio monumentale, Cerpelletti è ovunque Vai su Facebook

Pro Patria-Union Brescia: le pagelle dei biancazzurri - X Vai su X

Union SG-Inter 0-4, le pagelle: Lautaro tuttofare (7,5), Calhanoglu free kicker (7), Dumfries olandesone volante (7) - L’Inter di Cristian Chivu prosegue nel percorso netto di Champions League, liquidando con un netto 4- Riporta leggo.it

Champions League, le pagelle di Union SG-Inter: Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol - Pronti e via e nel giro di pochi secondi è chiamato a una doppia parata su David e Rasmussen. Scrive sportmediaset.mediaset.it

Pagelle Union Sg-Inter: Bastoni lucido (7), Sommer decisivo (7,5), Lautaro non riposa mai (8), De Vrij soffre (5) - Poi, a caccia del terzo successo in coppa, non fallisce la missione contro i campioni del Belgio e mantiene la testa del girone. Riporta corriere.it