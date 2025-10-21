Pagelle PSV Napoli ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League

Pagelle PSV Napoli: ecco i TOP e FLOP della terza giornata di Champions League. Le valutazioni del match del Philips Stadium Una serata da incubo per il Napoli di Antonio Conte, che affonda in casa del PSV Eindhoven con un sonoro 6-2. La Champions League si trasforma in un palcoscenico di disillusione per gli azzurri, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle PSV Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie A Women - Napoli-Roma 1-3 - Le pagelle del match #ASRoma #Vocegiallorossa https://vocegiallorossa.it/pagelle/serie-a-women-napoli-roma-1-3-le-pagelle-del-match-273123… - X Vai su X

#TorinoNapoli - Leonardo #Spinazzola è tra i pochi positivi in casa Napoli nella sconfitta di Torino. Voti e pagelle dei quotidiani sportivi: Gazzetta: "Primo tempo in difficoltà, perchè in fondo punta non è. Quando si abbassa, mangia campo e sforna cross, impeg Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone - Napoli, il match al Philip Stadion che ha destato mille polemiche ... Si legge su calciomercato.it

Pagelle PSV-Napoli 6-2: sussulto di McTominay poi dominio olandese. Beukema e Buongiorno da brividi - 2 i top e flop del match: McTominay non basta, crollo totale della squadra di Conte. Segnala sport.virgilio.it

PSV Eindhoven-Napoli, le pagelle di CM: Beukema e Buongiorno impresentabili, fantasma De Bruyne. Si salva solo McTominay - Fatica ad imporre la sua fisicità in mezzo al campo, va spesso a rimbalzare contro gli avversari nei duelli corpo a ... Lo riporta msn.com