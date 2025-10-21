Pagelle Grande Fratello 20 ottobre | Jonas inqualificabile Francesco già dimenticato
Roma, 20 ottobre 2025 – Discussioni e qualche, poche, dinamica interessante: ecco le pagelle della quarta puntata del Grande Fratello che abbiamo visto su Canale 5 lunedì 20 ottobre in Prima serata. Una puntata, quella condotta da Simona Ventura con gli opinionisti Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, con l’inutile apporto di Sonia Bruganelli, che arranca in maniera evidente. Non arranca, invece, Cristina Plevani: lei è veramente una grande opinionista. Brava. Sonia Bruganelli. Giulia. Omer. Ivana. Jonas. Francesco. Donatella. Sonia Bruganelli. Sonia Bruganelli: voto Non avete proprio capito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
APU Udine-Germani Brescia 72-81, LE PAGELLE DEI BIANCONERI: non basta il grande ritorno di Hickey - facebook.com Vai su Facebook
Ecco le pagelle del match Valutazioni dopo la grande vittoria del Bologna - X Vai su X
Pagelle Grande Fratello 20 ottobre: Jonas inqualificabile, Francesco già dimenticato - Bravissima, invece, Cristina Plevani: commenti interessanti e di carattere ... Come scrive quotidiano.net
Grande Fratello 2025, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 20 ottobre. Nomination, eliminati e sondaggi - Torna il Grande Fratello 2025 in diretta con la quarta puntata: concorrenti ed anticipazioni di lunedì 20 ottobre su Canale 5. Segnala superguidatv.it
Grande Fratello lunedì 20 ottobre: Chi esce stasera? Ultimi SONDAGGI! - Chi dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello tra i quattro concorrenti in nomination? Si legge su tuttosulgossip.it