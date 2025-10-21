PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2 | Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili Lucca nel pallone

Sprofonda in Olanda il Napoli di Conte: tutti insufficienti, da Buongiorno al centravanti Lucca che si becca l’espulsione diretta Il Napoli sprofonda ad Eindhoven contro il PSV con un severissimo 6-2. Serata storta, tutto sbagliato. Lorenzo Lucca (ANSA) Calciomercato.it Le pagelle di PSV-Napoli. PSV TOP Man 7,5 FLOP: nessuno Kovar 6. Flamingo 6. Schouten 6. Gasiorowski 6 (Obispo 6). Salah-Eddine 6. Junior 6,5. Veerman 6. Man 7,5. Saibari 7. Perisic 7. Til 7 (Pepi s.v.). Bosz 7 – Imbriglia il Napoli, scherma De Bruyne, manda nel pallone la difesa azzurra. Serata perfetta.. NAPOLI TOP: nessuno FLOP Buongiorno 4 – Torna dopo l’infortunio e torna malissimo, fermo sulle gambe, poco reattivo e sfortunato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone

News recenti che potrebbero piacerti

Cremonese-Udinese 1-1, pagelle e tabellino: primo goal di #Zaniolo, Vardy spreca ? - X Vai su X

Le probabili formazioni e dove vedere il match tra Enna e Sancataldese ? https://pascaldesiato.com/2025/10/18/enna-sancataldese-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vedere-il-match/ Pascal Desiato Vai su Facebook

PSV Napoli: live, tabellino e cronca del match di Champions League - Psv Napoli, sfida valevole 3^ giornata della Champions League 2025/2026: appuntamento alle 21:00 allo Philips Stadion! calcionews24.com scrive

Formazioni UFFICIALI PSV Eindhoven-Napoli: la scelta su McTominay e Hojlund - Napoli, match della 3^ giornata di Champions: le scelte di Conte ... Da fantamaster.it

PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-SPORTING 2-1: notte magica per De Bruyne e Hojlund, Milinkovic come un gatto - E quando nel secondo tempo commette una nuova ingenuità, Conte chiama subito i collaboratori per cambiare modulo e toglierlo dal campo. Come scrive calciomercato.it