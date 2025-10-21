Paga 24mila euro per liberarsi dal ricatto hot di una donna | 3 rischiano il processo per estorsione
Dovranno rispondere di estorsione i tre indagati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere accusati di aver costretto un 53enne di Santa Maria Capua Vetere a pagare quasi 24mila euro per liberarsi dal ricatto hot di una donna.Ha preso il via nei giorni scorsi, dinanzi al giudice Emilio Minio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
