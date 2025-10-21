Pace in Palestina? Non credo ma lo spero

Ci sarà anche Anna Foa, storica, autrice di numerosi studi di storia della prima età moderna e di opere sulla storia degli ebrei, tra gli ospiti dell’ampio parterre di Agorà Festiva, che terrà campo tra il 24 e il 26 ottobre. Foa parlerà al teatro Bonci domenica 26 alle 18,30. Professoressa Foa, cosa ha provato alla notizia della liberazione degli ostaggi, sarà pace davvero? "Non ci credo, ma cerco di avere qualche speranza perché sono consapevole se si parte dicendo che non ce n’è poi alla fine non si fa nulla. Vedo che si sta oscillando tra minacce reciproche. E dobbiamo prendere atto che, nonostante tutto quello che ha fatto, Netanyahu non è riuscito a sconfiggere Hamas, che riappare con le scene terribili viste quando aveva vinto le elezioni a Gaza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

