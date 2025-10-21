Paccapelo | Ora si può interrare l’elettrodotto

"Ora si può interrare l’elettrodotto" è l’argomento di un’assemblea convocata da Confabitare, associazione proprietari immobiliari, alle 21,15 di giovedì nell’oratorio della parrocchia Sacra Famiglia nel viale dei pini, quartiere nord. Renzo Paccapelo presidente di Confabitare spiega: "Il Piano di Sviluppo di Terna descrive gli obiettivi e i criteri del processo di pianificazione della rete elettrica e prevede un investimento di 23 miliardi per l’ammodernamento delle linee di trasmissione dell’energia e l’eliminazione dei tralicci a 132 KW con le nuove tecnologie e con i nuovi cavi di trasmissione interrati viene migliorata ed efficientata la rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

