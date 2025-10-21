Oxfam a Fanpage | Israele blocca ancora i nostri aiuti a Gaza si continua a morire di fame | altro che pace

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giorni fa Israele ha violato il cessate il fuoco con nuovi bombardamenti a Gaza. Al momento, la tregua sembra essere ripresa, ma i valichi restano chiusi e gli aiuti umanitari ancora bloccati. Oxfam denuncia a Fanpage l’esclusione delle ONG e la gravissima crisi umanitaria ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

L’EDICOLA, Il Corriere: “Israele abborda e blocca la Flotilla”. La Stampa: “Israele, l’Italia si blocca”. Libero: “Flotilla, crociera finita” - La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa all’intervento militare israeliano, iniziato ieri sera per intercettare e fermare le barche della Global Sumud Flotilla, e ... Riporta blitzquotidiano.it

Israele blocca l’impresa della Global Sumud Flotilla: il fermo di Greta Thunberg - Dopo venti giorni di navigazione, i volontari hanno incontrato 16 navi della marina israeliana, che hanno ordinato l’inversione di rotta verso ... iodonna.it scrive

Israele blocca la Flotilla: la simulazione dell’intervento della marina in mare - Una simulazione diffusa da un canale YouTube ha mostrato come la marina israeliana potrebbe bloccato in mare la Flotilla diretta verso Gaza. Segnala la7.it

Cerca Video su questo argomento: Oxfam Fanpage Israele Blocca