Oxfam a Fanpage | Israele blocca ancora i nostri aiuti a Gaza si continua a morire di fame | altro che pace

Due giorni fa Israele ha violato il cessate il fuoco con nuovi bombardamenti a Gaza. Al momento, la tregua sembra essere ripresa, ma i valichi restano chiusi e gli aiuti umanitari ancora bloccati. Oxfam denuncia a Fanpage l’esclusione delle ONG e la gravissima crisi umanitaria ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

