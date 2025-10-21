Ottolini Juve, situazione in stand by per il nuovo direttore sportivo: tutti gli aggiornamenti e i nuovi nomi. La panchina di Igor Tudor traballa e, di riflesso, si complica anche la caccia al nuovo Direttore Sportivo. Il calciomercato Juve vive ore di profonda riflessione: la scelta del DS è legata a doppio filo al futuro del tecnico, e la situazione di stallo sta favorendo un clamoroso “ribaltone” nelle preferenze della dirigenza. A fare il punto sulla situazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto. Fino a poche settimane fa, il nome in pole position era uno solo: Marco Ottolini. L’attuale DS del Genoa, ex dirigente bianconero, è il favorito da settembre, ma la trattativa non si è ancora chiusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ottolini Juve, situazione in stand by per il nuovo direttore sportivo! Il Genoa spinge per il rinnovo mentre i bianconeri… Tutta la verità e la deadline per scegliere il nuovo dirigente