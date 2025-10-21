Ottobre Rosa un incontro per la prevenzione delle malattie femminili ad Agropoli

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre, l’Amministrazione comunale della Città di Agropoli, in occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, con la collaborazione di associazioni locali organizza l’incontro "Ottobre rosa. Previeni oggi per difendere il tuo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ottobre rosa incontro prevenzioneL’ARS ADRANO INCONTRA L’APCA. AL CENTRO DELL’INCONTRO LA PREVENZIONE. - All’interno dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, questa mattina, nei locali Ars Adrano, gli studenti del centro di ... Scrive tvadrano.com

Ottobre Rosa, un incontro per la prevenzione delle malattie femminili ad Agropoli - Sabato 25 ottobre, l’Amministrazione comunale della Città di Agropoli, in occasione del mese internazionale dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, con la collaborazione ... Riporta salernotoday.it

ottobre rosa incontro prevenzioneOttobre Rosa, a Polla un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. “Non abbiate paura, può salvare la vita” - Tra i relatori anche la dottoressa Annarita Roscigno, responsabile dell’Oncologia di Polla, che ha spiegato come il tumore alla mammella rimanga il più frequente nelle donne, oltre ad essere la prima ... Da ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Rosa Incontro Prevenzione