Ottanta candeline sulla torta della Confcommercio di Lugo | una giornata di celebrazioni
Nata sulla scia della costituzione di Confcommercio nazionale il 29 aprile 1945, Confcommercio Lugo festeggia gli 80 anni dalla fondazione. La celebrazione della ricorrenza è per giovedì 23 ottobre alle 17.30 nelle sale del Palazzo del Commercio a Lugo in via Acquacalda 29, sede di Confcommercio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
