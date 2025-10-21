Ottanta candeline sulla torta della Confcommercio di Lugo | una giornata di celebrazioni

Ravennatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nata sulla scia della costituzione di Confcommercio nazionale il 29 aprile 1945, Confcommercio Lugo festeggia gli 80 anni dalla fondazione. La celebrazione della ricorrenza è per giovedì 23 ottobre alle 17.30 nelle sale del Palazzo del Commercio a Lugo in via Acquacalda 29, sede di Confcommercio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Ottanta Candeline Torta Confcommercio