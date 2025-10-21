Ostia Gualtieri | Più telecamere e agenti sul territorio per combattere lo spaccio e le mafie
“C’è una domanda altissima di stupefacenti. Ci sono piazze di spaccio perché ci sono acquirenti di stupefacenti. Finché ci sarà una domanda ci sarà anche un’offerta”. Queste le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine delle audizioni della Commissione Parlamentare Antimafia che si sono tenute nel municipio di Ostia. “Per contrastare la criminalità il presidio del territorio è fondamentale, per questo stiamo potenziando la videosorveglianza, l’illuminazione. Si sta anche realizzando un progetto di controllo dei varchi stradali di accesso al municipio che avrà funzione di monitoraggio e contrasto alla criminalità”, ha affermato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
