Ostia Antimafia sul campo | Colosimo sprona a rompere il silenzio

Una giornata densa, sul litorale di Ostia, per tendere la mano a una comunità ferita e ribadire che lo Stato resta lì, accanto ai cittadini. Martedì 21 ottobre 2025, la Commissione parlamentare Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, ha portato sul territorio un messaggio semplice e impegnativo: denunciare è l'atto che apre la strada alla protezione.

