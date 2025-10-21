Ostia al setaccio | arresti denunce e 45mila euro di multe
Ostia, 21 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei fenomeni di degrado e di illegalità diffusa, coadiuvati da unità cinofila di Santa Maria di Galeria, personale del Nucleo Carabinieri Forestale e Carabinieri del N.A.S. di Roma. Il bilancio dell’attività è significativo: sono state identificate 350 persone, di cui 79 con precedenti penali o di polizia, e controllati 130 veicoli. Due arresti. Inoltre, sono state arrestate due persone: un uomo, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria per aggravamento della misura in atto, e una donna per evasione, poiché non è stata trovata presso la propria abitazione, dove era sottoposta agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
