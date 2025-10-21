Osterie d’Italia 2026 | le migliori in Irpinia per la guida Slow Food
La nuova edizione di Osterie d’Italia, la storica guida di Slow Food Editore, è finalmente in libreria. Alla sua trentaseiesima uscita, il “sussidiario del mangiarbere all’italiana” continua a raccontare la ricchezza delle cucine regionali, premiando le realtà che tengono viva la tradizione, con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Presentata la Guida 2026 delle Osterie d'Italia di Slow Food - facebook.com Vai su Facebook
Le migliori Osterie d’Italia 2026 secondo Slow Food, regione per regione - Ecco tutte le osterie premiate con la Chiocciola da Slow Food per il 2026: una guida completa alla trattorie italiane (ma anche ai ristoranti che sanno rivisitare il tipico), di regione in regione. Segnala dissapore.com
Guida Gambero Rosso 2026: i ristoranti Tre Forchette e le osterie Tre Gamberi della Lombardia - Sono 20 i locali della regione premiati con il massimo punteggio, ta cui la Trattoria La Madia di Brione, nel Bresciano, eletta Miglior Ristorante dell'anno. Da ilgiorno.it
Guida Gambero Rosso 2026: le Tre Forchette dei ristoranti, i Tre Gamberi delle osterie e tutti i premiati per categoria - Tra gli chef grande ritorno in testa di Massimo Bottura, accanto a Enrico Crippa e Niko Romito. Scrive quotidiano.net