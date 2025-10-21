Ospedale San Martino un leccio per ricordare che la salute dell’uomo passa dall’ambiente

Genovatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane leccio (Quercus ilex L.) è stato piantato nella mattina di martedì 21 ottorbe all’interno degli spazi verdi dellospedale policlinico San Martino, nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per la salute”. L’iniziativa è promossa dal raggruppamento carabinieri per la tutela della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

