Orta Nova celebra la Festa dei Popoli con giochi riflessioni e incontri

Foggiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento di riflessione, di socializzazione e di confronto per sensibilizzare il territorio sul tema riguardante i migranti e i rifugiati che vivono nelle nostre comunità. Un evento per celebrare l’incontro tra popoli e culture, costruendo insieme ponti di pace e di integrazione. È il senso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Orta Nova Celebra Festa