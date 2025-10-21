Orta Nova celebra la Festa dei Popoli con giochi riflessioni e incontri
Un momento di riflessione, di socializzazione e di confronto per sensibilizzare il territorio sul tema riguardante i migranti e i rifugiati che vivono nelle nostre comunità. Un evento per celebrare l’incontro tra popoli e culture, costruendo insieme ponti di pace e di integrazione. È il senso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
Una piccola grande scuola di combattimento: come la Nuova Aurora di Orta Nova ha tenuto alto il tricolore a Sheffield - facebook.com Vai su Facebook