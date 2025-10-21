Orsolini senza freni | avvio di stagione da fuoriclasse e il Bologna si gode il suo R07

L’ala ha già realizzato 5 reti in campionato e uno in Europa League. Ora Gattuso ci punta per la Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Orsolini senza freni: avvio di stagione da fuoriclasse e il Bologna si gode il suo R07

Altre letture consigliate

Gazzetta – Orsolini senza freni, Bologna si gode R07 - 'Il mai così Orso è un titolo, perché il mai così Orso è la realtà dei fatti, scrive oggi Matteo Dalla Vite su Gazzetta dello Sport. Segnala msn.com

Europa League, Orsolini fa sperare il Bologna ma il Friburgo frena gli entusiasmi rossoblù: finisce 1-1 - I rossoblù non riescono a fare bottino pieno contro il Friburgo nonostante un buon primo tempo chiuso in vantaggio grazie a Orsolini ... Riporta corrieredibologna.corriere.it