Orrore a Scandicci donna sequestrata e picchiata per 24 ore in un furgone | arrestato 51enne

Il rifiuto e la violenza. Una donna di 41 anni è stata sequestrata e picchiata brutalmente da un uomo di 51 anni, coltivatore diretto, che non aveva accettato il suo rifiuto. Dopo averla aggredita, l'ha tenuta prigioniera per oltre 24 ore all'interno di un furgone, colpendola più volte alla testa fino a farle perdere i sensi. L'intervento provvidenziale di un passante. La tragedia è stata evitata grazie a un cittadino che ha notato movimenti sospetti all'interno di un furgone parcheggiato in via delle Fonti, a Scandicci, nella serata di ieri, lunedì 20 ottobre. L'uomo ha immediatamente chiamato il 112, permettendo un intervento tempestivo dei carabinieri.

