Orrore a Sassano lo rinchiude in un sacchetto e lo lancia giù dall' auto | ucciso un gattino

E' stato rinchiuso in un sacchetto di plastica e lanciato sull’asfalto, senza pietà. Non ce l'ha fatta, ovviamente, il gattino vittima dell'atroce gesto, compiuto da ignoti, a Sassano. “Quanta cattiveria! Siete criminali”, ha scritto l'Oipa del Vallo del Diano, commentando la spregevole azione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it