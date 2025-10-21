Orrore a Sassano lo rinchiude in un sacchetto e lo lancia giù dall' auto | ucciso un gattino

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato rinchiuso in un sacchetto di plastica e lanciato sull’asfalto, senza pietà. Non ce l'ha fatta, ovviamente, il gattino vittima dell'atroce gesto, compiuto da ignoti, a Sassano. “Quanta cattiveria! Siete criminali”, ha scritto l'Oipa del Vallo del Diano, commentando la spregevole azione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Orrore Sassano Rinchiude Sacchetto