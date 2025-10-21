Orrore a Palagonia | donna in cerca di lavoro sequestrata e abusata per un mese arrestato 60enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’arresto. I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato in flagranza un uomo di 60 anni, residente nel comune catanese, con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una donna di 44 anni, di origini romene e residente nel Messinese. Le accuse, basate su gravi indizi raccolti durante le indagini, dovranno essere verificate in sede giudiziaria. L’inganno dell’annuncio di lavoro. La vicenda ha avuto inizio quando la donna, rispondendo a un annuncio pubblicato su un social network per un impiego come badante per anziani, si è recata presso l’abitazione dell’uomo, nel centro di Palagonia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Palagonia, sequestra una donna in cerca di lavoro e ne abusa per un mese: arrestato - I Carabinieri della Stazione di Palagonia, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato in flagranza un 60enne del posto responsabile di sequestro di persona ... Riporta catanianews.it
Sequestra una donna che stava cercando lavoro e la violenta: arrestato orco dai carabinieri - Un sessantenne di Palagonia avrebbe abusato per un mese di una 44enne di origini romene residente nel Messinese ... Come scrive lasicilia.it