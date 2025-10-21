Orrore a Palagonia | donna in cerca di lavoro sequestrata e abusata per un mese arrestato 60enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’arresto. I Carabinieri della Stazione di Palagonia hanno arrestato in flagranza un uomo di 60 anni, residente nel comune catanese, con l’accusa di sequestro di persona e violenza sessuale ai danni di una donna di 44 anni, di origini romene e residente nel Messinese. Le accuse, basate su gravi indizi raccolti durante le indagini, dovranno essere verificate in sede giudiziaria. L’inganno dell’annuncio di lavoro. La vicenda ha avuto inizio quando la donna, rispondendo a un annuncio pubblicato su un social network per un impiego come badante per anziani, si è recata presso l’abitazione dell’uomo, nel centro di Palagonia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

