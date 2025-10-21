La vittima aveva risposto a un'inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani ed era andata a casa dell'indagato che aveva pubblicato l'annuncio per conoscere la persona da accudire. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

© Affaritaliani.it - Orrore a Catania, tiene prigioniera in casa una donna per un mese: arrestato un 44enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale