Orrore a Catania tiene prigioniera in casa una donna per un mese | arrestato un 44enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale
La vittima aveva risposto a un'inserzione pubblicata online sui social in cui si offriva un posto di lavoro da badante per anziani ed era andata a casa dell'indagato che aveva pubblicato l'annuncio per conoscere la persona da accudire. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
