Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per martedì 21 ottobre! Il cielo di questo martedì è dinamico e pieno di vibrazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi sente la spinta a muoversi, a cambiare, a dire finalmente ciò che pensa. Dall’altro, qualcuno si trova davanti a una scelta che richiede calma e lucidità. È un giorno in cui le emozioni prendono spazio, e non sempre sarà facile tenerle a bada: ma chi saprà ascoltarsi troverà le risposte giuste. Oroscopo di Paolo Fox, martedì 21 ottobre 2025, segno per segno. La Luna continua il suo cammino in un segno che favorisce la comunicazione, rendendo più semplici i dialoghi e gli incontri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 21 ottobre: piccole vittorie per i Gemelli, tensioni per l’Ariete