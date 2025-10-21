Orionini niente vocazioni | L’addio dopo 75 anni

"Mancano le vocazioni"; "Decisione sofferta". Con queste parole Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, ha annunciato il 16 ottobre, durante un incontro al quale era presente anche il sindaco Fabrizio Pagnoni, l’addio degli Orionini alla comunità di Copparo, comunità nella quale erano presenti da 75 anni. Tanti. Un vuoto che viene a crearsi. C’è una data. I padri della congregazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza lasceranno la cittadina di Copparo, tra un anno, a settembre del 2026. All’incontro oltre al primno cittadino era presente don Daniele Panzeri, il parroco. Una doccia fredda per i fedeli dell’unità pastorale di Copparo, Tamara, Saletta e Gradizza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

