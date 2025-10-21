Orionidi 2025 ecco quando vedere le 20 meteore all’ora della cometa di Halley

Il cielo d'autunno si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più affascinanti dell'anno ( già caratterizzato dalla possibilità, nelle ultime ore, di vedere due comete assieme ). Le Orionidi, considerate uno degli sciami meteorici principali, stanno per raggiungere il loro picco di attività, offrendo agli appassionati e ai curiosi l'opportunità di ammirare una vera e propria pioggia di stelle cadenti. Ma cosa rende questo fenomeno così speciale? La risposta si trova a milioni di chilometri di distanza, nella scia di una delle comete più celebri della storia. Le Orionidi sono causate dai detriti di ghiaccio e polvere lasciati dalla cometa 1PHalley, l'unica cometa visibile ad occhio nudo che può essere osservata due volte nell'arco di una vita umana.

