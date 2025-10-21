Originaria del Veronese si è spenta la donna più anziana del Trentino Alto Adige
È in programma alle 14 di oggi, 21 ottobre, il funerale di Giuseppina Zecchini, la donna più anziana del Trentino Alto Adige, la quale si era spenta il 17 ottobre scorso all'età di 111. Originaria del Veronese e da tempo residente a Bolzano, Giuseppina Zecchini era considerata la “nonna” del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Giuseppina Zecchini Neri se n'è andata a 111 anni nella casa di riposo Don Bosco di Bolzano. Originaria di Verona, rimase vedova a 45 anni con tre figli: «Faceva le pulizie negli uffici, andava a stirare nelle case dei notai e dei dottori, eppure riusciva a farci st - facebook.com Vai su Facebook