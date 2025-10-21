Originaria del Veronese si è spenta la donna più anziana del Trentino Alto Adige

Veronasera.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma alle 14 di oggi, 21 ottobre, il funerale di Giuseppina Zecchini, la donna più anziana del Trentino Alto Adige, la quale si era spenta il 17 ottobre scorso all'età di 111. Originaria del Veronese e da tempo residente a Bolzano, Giuseppina Zecchini era considerata la “nonna” del. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Originaria Veronese 232 Spenta