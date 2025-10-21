Orienteering d' autunno nel borgo a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Orienteering d'autunno nel borgo a Castiglion Fiorentino Vivi l'emozione dell'Orienteering in un luogo ricco di arte e storia. Venerdì 24 – gare a partire dalle ore 18.00 L’appuntamento con la Gara Sprint promozionale di Corsa di Orientamento, organizzata dall’associazione “Stella Polare ASD” con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Orientamento, è per venerdì 24 a partire a partire dalle ore 14 quando il centro sarà invaso dagli atleti. Ad oggi si sono iscritti 50 iscritti di cui una decina provenienti dai paesi esteri come Svizzera, Norvegia, Germania e Irlanda. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orienteering d'autunno nel borgo a Castiglion Fiorentino

