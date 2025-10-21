Orgoglio e pregiudizio arriva su Sky e Now la docuserie che celebra i 25 anni dal World Pride di Roma

Wired.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il movimento lgbtqia+ italiano viene raccontato attraverso le sue tappe fondamentali ma anche grazie alle sue tante voci. 🔗 Leggi su Wired.it

orgoglio e pregiudizio arriva su sky e now la docuserie che celebra i 25 anni dal world pride di roma

© Wired.it - Orgoglio e pregiudizio, arriva su Sky e Now la docuserie che celebra i 25 anni dal World Pride di Roma

Altre letture consigliate

“Orgoglio e pregiudizio” arriva oggi su Audible.it - Audible, la società Amazon leader nella produzione e distribuzione di intrattenimento audio di qualità (audiolibri, podcast e serie audio), annuncia oggi l’arrivo in Italia dell’adattamento Audible Or ... Segnala nonsolocinema.com

Orgoglio e Pregiudizio: la nuova serie audio di Audible arriva in Italia con un evento dedicato a chi vuole conoscersi senza pregiudizi - In occasione dell’uscita della sua nuova serie audio “Orgoglio e Pregiudizio”, Audible ci invita a vivere un momento unico che parte dall’ascolto. Secondo esquire.com

Orgoglio e pregiudizio, Federico Cesari diventa Mr. Darcy per Audible: "Una grande gioia e responsabilità" - Sarà disponibile da oggi, 6 ottobre, la versione italiana dell'adattamento targato Audibile del classico della letteratura Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, realizzato in occasione del 250° ... movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Orgoglio Pregiudizio Arriva Sky