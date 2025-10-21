Ordine | Rinascita di Leao con il Milan Da segnalare anche il contributo di Gimenez
Il giornalista Franco Ordine ha parlato ancora di Milan-Fiorentina nel suo pezzo per 'Il Giornale. Ecco il parere su Leao e Gimenez dal giornalista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Leao e quel segnale che Allegri non può più ignorare - La rinascita di Rafael Leao a San Siro: Allegri ritrova il suo fuoriclasse dopo settimane difficili e prestazioni in chiaroscuro. Segnala notiziemilan.it
Allegri si gode la vetta con Leao e... Gimenez - Coraggio, coesione, senso di responsabilità e il messicano che procura il secondo rigore di fila A vedere la rinascita di Rafa Leao con il Milan salito sul tetto del campionato, viene da pensare che c ... Secondo msn.com
513 giorni d'attesa, poi il ritorno del ruggito: Leao trascina il Milan in vetta - Dopo 513 giorni San Siro ha potuto finalmente riabbracciare il sorriso (e il ruggito) di Rafael Leao. Scrive milannews.it