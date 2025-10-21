Ordine del giorno congiunto su sicurezza e movida ok unanime in commissione

Un segnale di unità sulla sicurezza urbana. Questo è quanto emerso martedì 21 ottobre dalla IV Commissione consiliare Cultura, che ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dall’opposizione e poi emendato e condiviso dalla maggioranza, con l’obiettivo di potenziare i presidi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Approvato ordine del giorno per sostenere i Comuni lombardi colpiti dall’alluvione di settembre. - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo Dybala non all'ordine del giorno: prima serve continuità di partite e fisica #SkySport #Roma #Dybala - X Vai su X

Riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Più controlli dopo i gravi fatti in località Porto - "Mi è stato nuovamente ribadito l’impegno congiunto delle forze dell’ordine per un continuo monitoraggio e controllo dell’area, a tutela dei... Come scrive ilgiorno.it

Morto in pista Orio, ordine del giorno urgente al Consiglio: «Prova lampante di un problema di sicurezza. La Giunta convochi il presidente Sacbo» - «Quanto è accaduto quel giorno è la prova lampante dell'esistenza di un problema non indifferente che investe la gestione della sicurezza dell'area aeroportuale». Scrive bergamo.corriere.it

Sicurezza in centro storico: "Faremo servizi di controllo mirati" - Annunciati per i prossimi giorni attività sul territorio congiunte con gli operatori di tutte le forze ... Da ilrestodelcarlino.it