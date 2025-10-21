Ordigno bellico inesploso ritrovato a Vitorchiano

Un ordigno bellico inesploso è stato ritrovato a Vitorchiano nella giornata di lunedì 20 ottobre, lungo la strada provinciale Valle del Vezza. Si tratterebbe di un residuo risalente alla seconda guerra mondiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'area è stata delimitata con transenne. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

