orazero le soluzioni avanzate di cybersecurity di planetel

Nel percorso di crescita ed evoluzione di Planetel, la sicurezza digitale è diventata una priorità imprescindibile sia in relazione al loro business sia, soprattutto, per rispondere puntualmente alle esigenze odierne dei clienti. È qui che si colloca Orazero, la nuova divisione interna di Planetel interamente dedicata alla Cybersecurity. Si tratta di un passo strategico importante, che arricchisce il loro ecosistema di soluzioni IT e rafforza la loro capacità di accompagnare professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni nel loro percorso di trasformazione digitale sicura, consapevole e sostenibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

