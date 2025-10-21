Orario Real Madrid Juve | quando si gioca il match di Champions League Tutti i dettagli sulla super sfida dei bianconeri al Bernabeu

Orario Real Madrid Juve: quando si gioca il match, valido per la terza giornata di Champions League 202526. Tutti i dettagli. Notte da brividi, notte da impresa. La Juve si prepara a scendere nell’arena più prestigiosa d’Europa, il Santiago Bernabéu, per affrontare il Real Madrid nella terza giornata della nuova Champions League. L’appuntamento è per domani sera, mercoledì 22 ottobre, alle ore 21:00, in una sfida che per i bianconeri assume già i contorni di un crocevia fondamentale. Juve in crisi cerca l’impresa. La squadra di Igor Tudor arriva all’appuntamento nel momento peggiore. La Signora è reduce da una striscia di sei partite consecutive senza vittorie (cinque pareggi e la pesante sconfitta di Como), un digiuno che ha fatto scattare il primo, vero allarme stagionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Real Madrid Juve: quando si gioca il match di Champions League. Tutti i dettagli sulla super sfida dei bianconeri al Bernabeu

