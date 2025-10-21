Orario Real Madrid Juve Primavera Youth League | quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin I dettagli

Orario Real Madrid Juve Primavera Youth League: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin, valido per la terza giornata della competizione. La Juve Primavera si prepara ad affrontare il Real Madrid nella terza giornata della UEFA Youth League. Dopo un avvio europeo complicato, per i giovani bianconeri di Simone Padoin è una sfida da non fallire, per rialzare la testa e tenere vive le speranze di qualificazione. A caccia del primo successo europeo. I bianconeri arrivano all’appuntamento europeo reduci dal pareggio per 1-1 in campionato contro il Monza, un risultato che non ha sciolto tutti i dubbi sul momento della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Real Madrid Juve Primavera Youth League: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin. I dettagli

