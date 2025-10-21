Ora Wikipedia rischia di fallire | colpa dell’Intelligenza Artificiale

In un solo anno il traffico umano sul sito è calato dell'8% L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

wikipedia rischia fallire colpaWikipedia è in pericolo, che succede alla celebre enciclopedia libera? - Wikipedia è in pericolo e la colpa potrebbe essere dell’intelligenza artificiale e di funzioni come AI Mode e AI Overview che fanno calare il traffico del sito ... Segnala libero.it

