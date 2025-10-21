Ora tutte possiamo avere le extension che usa Hailey Bieber
Nel glam team delle star ormai l'extensionist non manca mai, e sempre di più i nomi degli esperti di ciocche posticce vengono a galla. Priscilla Valles è una di questi e si occupa delle capigliature stellate di Hollywood. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondisci con queste news
Mio padre ha detto che non possiamo pagare tutte ... multe. A- la B- le Arabo: ? ? . English: My dad said we couldn't afford all the fines. - facebook.com Vai su Facebook
Ora tutte possiamo avere le extension che usa Hailey Bieber - Nel glam team delle star ormai l'extensionist non manca mai, e sempre di più i nomi degli esperti di ciocche posticce vengono a galla. Segnala vanityfair.it