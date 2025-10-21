Ora sulle auto Ursula apre ai biocarburanti

Per anni la numero uno della Commissione ha imposto la svolta elettrica, senza guardare al target climatico. Adesso è invece pronta a rivedere le regole sulla CO2. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ora sulle auto Ursula apre ai biocarburanti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Secondo diversi Paesi membri europei, industrie e persino sindacati la crisi dell'automotive è stata causata dai "pasticci" comunitari in tema di transizione. Pure Mario Draghi, ascoltatissimo da Ursula von der Leyen, ha detto che l'obiettivo di sole auto elettrich Vai su Facebook

Ursula von der Leyen: Italia capofila per le auto a guida autonoma. Oltre 60 sindaci pronti alla sperimentazione https://milanofinanza.it/news/ursula-von-der-leyen-italia-capofila-per-le-auto-a-guida-autonoma-oltre-60-sindaci-pronti-alla-202510161309458383 - X Vai su X

Von der Leyen sul settore auto, apre ai biocarburanti e anticipa la revisione sullo stop ai motori diesel e benzina - La presidente della Commissione Ue: nel regolamento sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni stiamo valutando il ruolo dei biocarburanti avanzati. Secondo msn.com

L'Europa ripensa la transizione: sì ai biocarburanti - La Commissione Europea cambia passo sulla transizione energetica: Ursula von der Leyen apre ai biocarburanti e agli e- Scrive sportmediaset.mediaset.it

Von der Leyen apre ai biocarburanti - Per la prima volta, il presidente della Commissione Ue cita i combustibili di origine biologica per l'imminente revisione dei regolamenti sulle emissioni ... Scrive quattroruote.it