Ora sappiamo perché i bambini amano spaventarsi | che cos'è la paura ricreativa

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bambini amano Halloween e le montgne russe anche (o soprattutto) perché adorano vivere emozioni forti in sicurezza. A dirlo è una ricerca danese condotta su 1.600 bambini che ha rivela come il 93% pratichi attività “spaventose ma divertenti”, per condire il divertimento con il brivido dell'adrenalina. Queste esperienze non servono però solo a intrattenere, ma favoriscono lo sviluppo emotivo, la resilienza e i legami sociali nei più giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sappiamo perch233 bambini amanoOra sappiamo perché i bambini amano spaventarsi: che cos’è la paura ricreativa - I bambini amano Halloween e le montgne russe anche (o soprattutto) perché adorano vivere emozioni forti in sicurezza ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sappiamo Perch233 Bambini Amano