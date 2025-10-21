Ora sappiamo perché i bambini amano spaventarsi | che cos'è la paura ricreativa

I bambini amano Halloween e le montgne russe anche (o soprattutto) perché adorano vivere emozioni forti in sicurezza. A dirlo è una ricerca danese condotta su 1.600 bambini che ha rivela come il 93% pratichi attività “spaventose ma divertenti”, per condire il divertimento con il brivido dell'adrenalina. Queste esperienze non servono però solo a intrattenere, ma favoriscono lo sviluppo emotivo, la resilienza e i legami sociali nei più giovani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

