Ora è ufficiale il Centro Nuoto ha chiuso | Non un giorno di più Solidarietà dei clienti

Era stata temuta, intuita, quasi annunciata. Ed ora è arrivata. E’ la notizia della chiusura – ovviamente temporanea, anche se i tempi non si conoscono – del Centro Nuoto Copparo. L’ufficialità è stata fornita direttamente dai gestori attraverso i social nella tarda serata di lunedì 20: “Oggi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it