Ora basta Conte non ne vuole più sapere | Non è all’altezza

Antonio Conte è una furia dopo la sconfitta con il Torino: il tecnico del Napoli non ne vuole più sapere, per lui finisce qui. Il clima in casa Napoli è tutt'altro che sereno. La sconfitta per 1-0 sul campo del Torino ha lasciato strascichi pesanti, e stavolta Antonio Conte non è riuscito a trattenersi. Il tecnico azzurro, visibilmente deluso a fine partita, ha mostrato tutta la sua frustrazione per una squadra che continua a viaggiare a corrente alternata. Una stagione iniziata con ambizioni importanti si sta trasformando, partita dopo partita, in un percorso pieno di dubbi, sbavature e, soprattutto, errori di valutazione.

