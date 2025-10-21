Operazioni dei militari della Compagnia Carabinieri di Colleferro 53enne di Valmontone arrestato per maltrattamenti in famiglia 2 denunce e 4 persone segnalate per uso di stupefacenti
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Altre letture consigliate
L'operazione è stata condotta dai militari del NOR della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno, con il supporto dei Vigli del Fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Operazione dei carabinieri del Nas con il supporto dei colleghi della compagnia di Cagliari - Cagliari Nella serata di sabato 18 ottobre, i carabinieri del Nas, con il supporto dei colleghi Compagnia di Cagliari e del Nucleo Ispettorato del lavoro, hanno eseguito un articolato servizio di ... Lo riporta msn.com
Controlli dei carabinieri. Gli arresti salgono a cinque - Il bilancio dell’operazione antidroga dei carabinieri sale a cinque arresti. Scrive msn.com
Carabinieri di Ronciglione, attività di prevenzione e controllo del territorio - NewTuscia – VITERBO – I Carabinieri della Compagnia di Ronciglione proseguono con le attività di prevenzione e controllo del territorio. Come scrive newtuscia.it