La fregata britannica HMS Iron Duke, con base a Plymouth, ha guidato una complessa operazione di sorveglianza marittima nell’ambito di una più ampia missione Nato, monitorando da vicino il sottomarino russo RFS Novorossiysk (classe Kilo) e il rimorchiatore di supporto Yakov Grebelsky. I due mezzi, durante il transito in superficie nei pressi dell’isola di Ushant, al largo della costa nord-occidentale francese e all’ingresso della Manica, sono stati sottoposti a una costante attività di tracciamento radar, visivo ed elettronico da parte delle forze alleate. Le operazioni, condotte tra il 7 e il 9 ottobre 2025, sono iniziate nel Mediterraneo con l’intercettazione iniziale da parte della HMS Cutlass (Royal Navy Gibraltar Squadron) mentre il sottomarino attraversava lo Stretto di Gibilterra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Operazione “Shadow Watch”: la Royal Navy segue un sottomarino russo nel cuore dell’Europa