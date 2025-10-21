Operaio si taglia il collo con un flessibile mentre lavora sulla Statale 36 | è grave
Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio lungo la Statale 36 in direzione Nord, nel tratto tra la SP639 Erba–Como–Suello e lo svincolo di Civate–Isella nel cantiere della nuova ciclovia. Un operaio di 33 anni, impegnato in un cantiere stradale, si sarebbe tagliato al collo con un flessibile. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Argomenti simili trattati di recente
Cerchi Lavoro? Offerte Lavoro Operaio: La societa' Bivetro, operante nel settore vetro a 360 gradi, cerca Operaio per utilizzo impianti industriali previa formazione, da inserire in organico. Mansioni da svolgere: * Taglio * Molatura * Linea vetrocamera * Utilizzo - facebook.com Vai su Facebook
Operaio di 33 anni si ferisce alla gola con un flessibile in un cantiere a Civate: è gravissimo - Il giovane operaio stava lavorando alla pista ciclabile di Civate quando, per ragioni ancora in fase ... Lo riporta fanpage.it
Incidente sul lavoro, operaio si taglia la gola con un flessibile: 33enne gravissimo, lavorava a un sottopassaggio ciclopedonale tra Civate e Suello - L'uomo, residente in Valsassina, è stato ricoverato all’ospedale Alessandro Manzoni, in codice rosso. Riporta milano.corriere.it