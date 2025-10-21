Operaio si taglia il collo con un flessibile mentre lavora sulla Statale 36 | è grave

Quicomo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio lungo la Statale 36 in direzione Nord, nel tratto tra la SP639 Erba–Como–Suello e lo svincolo di Civate–Isella nel cantiere della nuova ciclovia. Un operaio di 33 anni, impegnato in un cantiere stradale, si sarebbe tagliato al collo con un flessibile. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

