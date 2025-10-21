Operaio morto dopo essere stato travolto da una catasta di ecoballe | condannato il datore di lavoro

Era morto schiacciato sotto una pila di grosse ecoballe fatte di carta e cartone, cadute improvvisamente da una scaffalatura in un'area di stoccaggio della "Ecogestioni srl" di Santa Flavia. Antonino Puleo, 64 anni e di Bagheria, sposato e con dei figli, non aveva avuto scampo quel 24 gennaio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

