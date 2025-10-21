Operaio di 33 anni si ferisce alla gola con un flessibile in un cantiere a Civate | è gravissimo
Un 33enne è ricoverato in ospedale a Lecco in condizioni gravissime dopo un incidente sul lavoro. Il giovane operaio stava lavorando alla pista ciclabile di Civate quando, per ragioni ancora in fase di ricostruzione, è rimasto ferito al collo da un flessibile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
