Operaia volontaria e mamma | stroncata in poche settimane dalla malattia
Stroncata in poche settimane dalla malattia, è morta Marisa Bianchera: aveva 57 anni, sposata con Claudio e madre del giovane figlio Daniel. Si era trasferita da pochi anni a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona, dopo aver vissuto a lungo a Piadena, oggi Piadena-Drizzona, a pochi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
