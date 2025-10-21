Openda 44 milioni Zhegrova 15 e l' ingaggio di David Juve ma che mercato hai fatto?

Appena un gol per il canadese, zero quelli arrivati dall'ex Lipsia e il kosovaro è un rebus: poco impiegati e mai incisivi, i bianconeri hanno un problema con i nuovi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve, l'impatto del mercato - Chiaro, stiamo parlando di situazioni tutte diverse tra di loro e, soprattutto, di un intervallo temporale di appena 6 partite tra campionato e Champions. Scrive gazzetta.it

