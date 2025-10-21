Openda 44 milioni Zhegrova 15 e l' ingaggio di David Juve ma che mercato hai fatto?

Appena un gol per il canadese, zero quelli arrivati dall'ex Lipsia e il kosovaro è un rebus: poco impiegati e mai incisivi, i bianconeri hanno un problema con i nuovi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Openda 44 milioni, Zhegrova 15 e l'ingaggio di David... Juve, ma che mercato hai fatto?

Davis per me delusione ancora piu grande. Openda ha limiti tecnici enormi, stupisce la cifra pagata, lo puoi prendre a 15 milioni per fare il jolly offensivo, al limite - X Vai su X

#Openda, 45 milioni e ancora a secco. #Juve #serieA https://buff.ly/7mog7ec Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/eb8osuA - facebook.com Vai su Facebook

juve, l'impatto del mercato - Chiaro, stiamo parlando di situazioni tutte diverse tra di loro e, soprattutto, di un intervallo temporale di appena 6 partite tra campionato e Champions. Scrive gazzetta.it

Pagelle Juve: Openda disastroso, Zhegrova da calcio a 5, finalmente Cabal - Nei bianconeri cambiano gli allenatori ma la Dea resta sempre bestia nera, con la vittoria che manca contro i nerazzurri allo ... Secondo tuttosport.com

