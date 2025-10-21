OpenAI presenta Atlas il suo browser di ricerca che rilancia la sfida a Google

Feedpress.me | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OpenAI, produttore di ChatGPT, ha annunciato il lancio del suo browser di ricerca «Atlas», sfruttando le sue competenze nell’intelligenza artificiale per sfidare direttamente Google Chrome. Un browser costruito attorno a ChatGPT «Si tratta di un browser web basato sull'intelligenza artificiale e costruito attorno a ChatGPT», ha dichiarato Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, in una. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - OpenAI presenta "Atlas", il suo browser di ricerca che rilancia la sfida a Google

