OpenAI presenta Atlas il suo browser di ricerca che rilancia la sfida a Google
OpenAI, produttore di ChatGPT, ha annunciato il lancio del suo browser di ricerca «Atlas», sfruttando le sue competenze nell’intelligenza artificiale per sfidare direttamente Google Chrome. Un browser costruito attorno a ChatGPT «Si tratta di un browser web basato sull'intelligenza artificiale e costruito attorno a ChatGPT», ha dichiarato Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, in una. 🔗 Leggi su Feedpress.me
