OpenAI presenta Atlas il browser che include ChatGpt | come cambia la navigazione sul web
Con Atlas, il nuovo browser potenziato da ChatGpt, OpenAI entra nel territorio di Google Chrome e Mozilla Firefox. L’obiettivo è trasformare la navigazione web in un’esperienza intelligente e conversazionale, dove l’intelligenza artificiale diventa parte integrante del modo in. 🔗 Leggi su Repubblica.it
