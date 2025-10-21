OpenAI lancia ChatGPT Atlas il browser con l’AI nativa

Webmagazine24.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'era dell'Intelligenza Artificiale segna un momento di rottura fondamentale, spingendo a "ripensare cosa significhi usare il web". Con questa premessa, OpenAI ha annunciato ChatGPT Atlas, un nuovo web browser sviluppato con ChatGPT come cuore pulsante. Dopo l'integrazione della funzione di ricerca, che è rapidamente diventata una delle più utilizzate, la piattaforma mira ora . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

openai lancia chatgpt atlasOpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser con l'AI nativa - Atlas integra ChatGPT e la memoria contestuale, trasformando la finestra web in un 'Super- Scrive adnkronos.com

openai lancia chatgpt atlasOpenAI sfida Google e lancia Atlas, per navigare online con l'IA - OpenAI, la casa madre di ChatGpt, sfida Google e lancia un software per la navigazione online, un browser web, che si chiama Atlas. Segnala ansa.it

openai lancia chatgpt atlasChatGPT Atlas: OpenAI lancia il browser che porta l’AI sul web - ChatGPT Atlas: il nuovo browser web di OpenAI promette di rivoluzionare la navigazione quotidiana integrando ChatGPT direttamente nell'esperienza online ... Segnala digitalic.it

Cerca Video su questo argomento: Openai Lancia Chatgpt Atlas